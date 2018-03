publié le 09/03/2018 à 16:52

Pour la journée des droits des femmes, les deux actrices de la série Riverdale, Lili Reinhart et Camila Mendes, ont voulu démontrer qu'il ne fallait jamais baisser la garde. Malgré les récentes avancées pour représenter la diversité des corps des femmes, certains médias continuent d'imposer l'image de corps artificiellement amincis. Et ça, les actrices de Riverdale ne le supportent plus.



"Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, commence celle qui interprète Betty Cooper dans Riverdale. Depuis l'an passé, on constate un mouvement sans précédent pour les droits des femmes, et une chose est claire : c'est à nous de jouer. Nous sommes phénoménales et nous allons faire de cette Terre un monde meilleur pour toutes les femmes. Mais nous avons un long chemin à parcourir, notre combat n'est pas fini", continue-t-elle en préambule dans sa Story sur Instagram.

Lili Reinhart a pris l'exemple de deux photos d'elle et de Camila Mendes publiées respectivement dans l'édition américaine et philippine du magazine de mode et de tendances Cosmopolitan.

Consternées ? Nous aussi...

"Camila et moi avons travaillé très dur pour nous sentir à l'aise dans les corps que nous avons. C'est une bataille de tous les jours. Et voir nos corps modifiés ainsi est l'exemple parfait des obstacles qui sont encore à franchir. Nous ne pouvons pas arrêter de nous battre. Nous sommes puissantes, belles et fortes et nous n'allons pas nous cacher derrière Photoshop pour rentrer dans les standards de beauté actuels", a-t-elle continué.



"Camila et moi-même sommes belles. Vous ne pouvez pas nous 'corriger'. (...) Je voudrais encourager toutes les célébrités à arrêter de photoshoper leurs tailles/nez/bras/jambes dans leurs photos. Ça ne fait qu'encourager une image irréaliste des corps. Nous amplifions le problème".



Dans sa propre Story sur Instagram, Camila Mendes a aussi regretté la modification de ces photos. "Ça ne m’intéresse pas d'avoir une taille plus fine, je suis très contente de celle que j'ai déjà".



Camila et Lili 1 - Cosmo Philippine 0.

