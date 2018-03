Journée internationale des droits des femmes : les pires opérations du 8 mars

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 10/03/2018 à 09:07

Alors que la journée internationale pour les droits des femmes s'est tenue, comme chaque année, le 8 mars, certains organismes ou publicitaires ont voulu surfer sur la vague féministe. Malheureusement, si les événements, publicités et promotions se multiplient, le bon goût n'est pas toujours au rendez-vous de cette journée de mobilisation qui n'est en aucun cas la "journée de la femme" mais bien la "journée de lutte pour les droits des femmes".



Une petite nuance pour certains, un véritable combat pour d'autres. Et de nombreux internautes ont tenu à rappeler la différence sur les réseaux sociaux afin de se faire entendre. Exit les fleurs, les invitations au restaurant, les bijoux et autres boîtes de chocolat… Place à la lutte alors que les inégalités salariales persistent, que les femmes sont régulièrement confrontées au harcèlement sexuel, que les violences domestiques ne sont pas toujours pénalisées, que l'IVG n'est pas un droit partout dans le monde.

Le #8mars n'est pas une fête.

Le #8mars est une journée de lutte pour les droits des femmes ! #FranceEgalité pic.twitter.com/Y5l7QBGdoN — Egalité FH (@Egal_FH) 5 mars 2018

La liste pourrait encore s'allonger. Malgré cela, certaines initiatives ne vont pas dans ce sens. Les réseaux sociaux sont le théâtre de nombreuses maladresses lors d'opérations davantage marketting que féministes.

Ainsi, le restaurant Miramar Plage à Cannes a décidé de célébrer les luttes pour les droits des femmes en offrant le champagne et une rose. De son côté, le club de l'En Avant Guingamp a opté pour une opération spéciale le dimanche 11 mars pour "la journée de la femme". Les 500 premières inscrites remportant ainsi un t-shirt rose. Sélection non exhaustive.

¿ DEUX MATCHS, UNE PASSION : GUINGAMP ! ¿¿



¿ À l’occasion de la journée de la femme, la rencontre de D1 féminine entre l’En Avant et Montpellier se déroulera à l’issue du match de l’équipe masculine face à Nice au Stade de Roudoudou ! ¿

>>>https://t.co/oCE4pt2q91<<< pic.twitter.com/d7A8r5xlF3 — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 28 février 2018

Comme l'a repéré Brain Magazine, le magasin Auchan de Saint-Genis-Laval (Rhône) a décidé, pour "la Journée de la Femme" de fêter toutes ses clientes en proposant une remise de 20% "sur le rayon Beauté Petit Electroménager", ainsi que sur des produits en Cuisine Petit Electroménager.



L'année dernière, des opérations similaires avaient également vu le jour pour le 8 mars. La mairie de Paris avait par exemple proposé "des ateliers bien-être" et "un salon de beauté éphémère".

#JourneeDeLaFemme avec des ateliers bien-être, un salon de beauté éphémère, une rencontre avec des femmes engagées. Venez et inscrivez-vous. pic.twitter.com/jVmOY1EcsC — Mairie du 7e Paris (@mairie7) 1 mars 2017