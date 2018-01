publié le 12/01/2018 à 13:51

Une violence "dingue" et "inouïe". Depuis la publication mardi 9 janvier d'une tribune signée par 100 femmes défendant "la liberté d'importuner" des hommes en réaction aux mouvements #Metoo et #Balancetonporc, la polémique enfle jusqu'à dépasser les frontières de l'Hexagone.



"On peut être d’accord ou pas d’accord", s'enquiert Anne Rosencher, journaliste à qui la tribune a été proposée. "Si je ne l’ai pas signée, c’est qu’il y avait certaines phrases que je ne faisais pas miennes", poursuit-elle en dénonçant la violence "dingue" des retours. Elle explique la démarche de Catherine Deneuve et de la centaine de signataires : "On craint qu’il y ait le développement d’une certaine pudibonderie d’un retour à la morale. Nous n'aimons pas que les femmes soient vues comme des victimes à mettre sous cloche !"

Nicolas Domenach, "fils de féministe et compagnon de féministe", considère pour sa part que cette tribune est d'une "violence inouïe". Et ce notamment par son "manque de solidarité envers ces femmes dans tous les milieux qui par milliers ont exprimé une parole" dans la lignée de l'affaire Weinstein. "Ne pas écouter la parole des victimes c’est simplement les nier en tant que victimes", s'indigne-t-il en expliquant que les féministes défendent une "liberté sexuelle dans le respect de l'autre."

