publié le 10/01/2018 à 11:25

Le harcèlement sexuel au travail n'épargne personne. Ashley Graham, mannequin célèbre et étiquetée "grande taille" par l'industrie de la mode, en a fait les frais. Elle était encore mineure au moment des faits, a-t-elle raconté sur le plateau de l'émission télévisée The View, mardi 9 janvier, rapporte le site américain The Cut.



La scène se déroule lors d'une séance photo. Ashley Graham a 17 ans lorsque l'assistant photographe l'entraîne à part dans le couloir. "Il m'a poussé dans un placard", a raconté le mannequin avant d'ajouter que l'homme a indiqué son sexe en érection en lui disant : "Regarde ce que tu m'as fait toute la journée, maintenant touche".

L'adolescente a paniqué et s'est enfuie en courant, priant pour que personne n'apprenne ce qu'il venait de se passer. "Je me suis dit que je n'allais plus jamais être engagée, que j'allais être le mannequin difficile et que plus personne ne voudrait travailler avec moi si on apprenait que quelque chose comme ça venait de se passer".

Plus de 10 ans plus tard, les choses ont changé. La parole des femmes s'est libérée et Ashley Graham a alors expliqué qu'elle n'aurait pas réagi de la même manière si elle avait eu tous ces exemples de femmes.



"J'aurais donné un coup au mec et je me serais dit que c'est un pédophile. J'aurais probablement commencé à crier, j'aurais appelé mon agence, qui sait ce qu'il se serait passé ensuite", a-t-elle conclu pour cette histoire de harcèlement sexuel.