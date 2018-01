En Suède, un homme reconnu coupable de viols sur Internet

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 02/01/2018 à 15:17

Coupable d'avoir violé sur Internet. Pour la première fois, un homme - Bjorn Samstrom, 41 ans - a été reconnu coupable de ce crime en Suède, jeudi 28 décembre 2017. Il avait forcé des enfants au Canada, aux États-unis mais aussi en Grande-Bretagne à se livrer à des actes sexuels devant leur webcam pendant qu'il les regardait et les enregistrait.



Pour parvenir à ses fins, Bjorn Samstrom menaçait ses victimes (26 filles et 1 garçon) de publier des photos d'elles sur des sites pornographiques tandis qu'il menaçait de mort leurs proches, rapporte un article de Motherboard. L'ensemble des victimes de Bjorn Samstrom n'avaient pas encore 15 ans. Il les a agressées entre 2015 et 2017... sans jamais les rencontrer.

Reconnu coupable de viol et de possession d'images pédopornographiques, Bjorn Samstrom a été condamné à 10 ans de prison et 131.590 dollars (109.000 euros environ) de dommages aux victimes.

Réfléchir à la manière dont on définit le viol

En Suède et contrairement à la France par exemple, la pénétration n'est pas requise par la loi pour qu'une agression physique de ce type soit reconnue comme "viol".



Cette décision de la justice suédoise "va certainement créer un précédent" dans le pays, selon James Chalmers, professeur de droit à l'université de Glasgow cité par Motherboard. Et de préciser : "Même s'il était déjà clair qu'en principe, il pourrait y avoir une condamnation pour viol dans une affaire comme celle-ci."



Un cas d'école qui pourrait "encourager les autres pays à réfléchir à la manière dont ils définissent le viol dans la législation", conclut le spécialiste.