publié le 16/02/2018 à 15:51

Après s'être intéressé au harcèlement en ligne, le Haut Conseil à l'Égalité (HCE) remet ce vendredi 16 février à Françoise Nyssen, ministre de la Culture, un rapport sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde de la culture.



"Après 10 ans de constats, le temps de l’action", scande le titre de ce document pour mettre fin à l'invisibilisation des femmes dans ce secteur qui a pourtant permis, aux États-Unis notamment, de libérer la parole des femmes dans les médias (avec l'affaire Weinstein) et sur les réseaux sociaux (via les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc).

Alors que le ministère de la Culture s'est engagé dans un communiqué publié le 9 février 2018 à mettre en place sept "nouveaux développements pour que le secteur culturel progresse de manière décisive vers l'égalité", le rapport du Haut Conseil à l'Égalité dresse un constat alarmant sur la place des femmes dans le monde culturel français et propose 20 recommandations à mettre en place dès demain. Résumé.

Le HCE propose 20 recommandations au ministère de la Culture pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes Crédit : Unsplash/Peder Cho

1. Le mythe de la toute-puissance du "génie créateur masculin"

Les femmes sont majoritaires sur les bancs des écoles d'art mais lorsqu'il s'agit de gravir les échelons, elles subissent ce que le HCE appelle "le mythe de la toute-puissance du 'génie créateur masculin'". Ainsi, les femmes sont également moins aidées financièrement dans le développement de leurs projets, moins médiatisées et encore moins récompensées que les hommes...



Concrètement, cette invisibilisation des femmes s'illustre particulièrement avec des chiffres. À titre d'exemples, les femmes représentent 6/10 du corps étudiants des études relatives à la culture. Ce chiffre glisse à 4/10ème concernant les personnes artistes activement puis tombe à 1/10ème des artistes récompensées.



Ce que propose le HC E : le rapport préconise une "juste allocation des financements publics" (plus de 20 milliards d'euros en 2017). En pratique, il faudrait des objectifs obligatoires chiffrés de progression permettant d'ajuster les financements publics.

93 % des groupes sont composés majoritairement ou exclusivement d'hommes dans mes festivals de musiques actuelles, selon une étude du HCE Crédit : Unsplash/Robbie Noble

2. L'absence des femmes dans les postes à responsabilité

Les femmes de la Culture sont, comme dans beaucoup d'autres secteurs, moins nombreuses dans les hauts postes à responsabilité et moins payées que leurs homologues masculins (environ 18% d'écart de salaire à poste égal et compétences égales),



Ce que propose le HCE : là encore, le rapport recommande des objectifs chiffrés avec des conseils d'administration, commissions et jurys paritaires, mais aussi des "procédures de sélection assurant l'égalité" des candidatures pour de nouveaux postes. Cela passe par la formation des personnes en charge du recrutement ou des nominations de ces fonctions.

3. Le harcèlement vu comme un "jeu"

Harceler les victimes semblent "faire partie du jeu" du secteur, relève le rapport du HCE. Si bien que ces violences sexistes et sexuelles restent dans l'ombre des carrières des unes et des autres.



Ce que propose le HCE : une sensibilisation et une formation de toutes les personnes travaillant dans ces secteurs et un meilleur accompagnement des victimes, à l'image du plan d'action proposé par le cinéma britannique et soutenu par Emma Watson.

Au Louvre, on compte 42 peintures réalisées par des femmes sur 5387 œuvres Crédit : Unsplash/Nik MacMillan

4. Une image des femmes stéréotypée

Le monde de la culture est vaste entre cinéma, télévision, théâtre, bande dessinée, jeux vidéo et, pourtant, les femmes sont bien souvent réduites à une seule image récurrente et stéréotypée : jeune, belle, sexualisée, elle existe pour qu'on la regarde, la désire ou la déteste et non pour la voir agir.



Ce que propose le HCE : un module de formation pour les étudiants et étudiantes suivant un cursus en art mais aussi pour les personnes à la tête de l'administration de la Culture, des établissements publics, structures labellisées et autres membres responsables d'attribution de prix, d'aides publiques et autres programmations.

5. Un matrimoine à dépoussiérer

Les femmes qu'elles soient écrivaines, dramaturges, cinéastes, illustratrice ou encore peintres et musiciennes n'ont jamais cessé d'exister. Pourtant, leurs noms sont peu (re)connus des Français et des Françaises quand elles ne sont pas tout simplement oubliées de la mémoire collective.



Ce que propose le HCE : le financement de travaux de recherches dédiés aux femmes artistes dans l'histoire des arts, la création d'un volet "femmes" dans les programmes de recherches d'histoire, une égalité dans le nombre de femmes au Panthéon, de monuments consacrés à la mémoire des femmes ou encore de noms de rue et bâtiments, la construction d'un Musée national des femmes ou de l'histoire des femmes.