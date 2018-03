Jennifer Le Nechet : "Je suis bartender avant tout, peu importe le genre"

publié le 28/11/2016 à 07:00

Une petite dose de hasard, des centilitres de travail et un gros kilo de talent plus tard, Jennifer Le Nechet devient la meilleure bartender du monde. La Française de 29 ans a remporté le concours à Miami en septembre dernier. Son titre est prestigieux, surtout dans le petit cercle de la mixologie, d'autant qu'elle est la première française à l'emporter. Le dernier à être allé (presque) aussi loin n'est autre que son patron, collègue et ami.



57 participants se disputaient le titre, dont sept femmes. De plus en plus nombreuses au fil des années, aucune n'a jamais réussi à décrocher le sésame. Jennifer Le Nechet est la première à le faire. Mais est-ce si important ? À écouter la principale intéressée, pas tellement : "Le fait que je sois une femme c'est bien, mais, je suis bartender avant tout, peu importe le genre".

Pour effacer le clivage hommes/femmes et l'image macho que l'on peut avoir du milieu, il faut, d'après la championne, arrêter de mettre l'accent sur le genre, et ne pas toujours mettre en avant le fait qu'elle soit une femme. "Je ne considère pas ce milieu comme masculin", affirme-t-elle même si, en terme de chiffres, "il y a effectivement plus d'hommes qui travaillent derrière le bar".

"Ce n'est pas pour autant que cela en fait un milieu ou un métier d'homme", précise la bartender. "Ça m'énerve qu'on caricature cela parce que c'est en mettant l'accent dessus, que l'on va renforcer ces mentalités chez les gens. Moins on parle de genre, mieux c'est.", affirme-t-elle avant d'ajouter : "Le fait que je sois une femme représente juste l'état actuel des choses sur le marché. Il y a de plus en plus de femmes derrière le bar, c'est la continuité logique de ce qu'il se passe dans ce milieu, et même dans le monde du travail en général."



Derrière son bar de la rue Keller dans le XIe arrondissement de la capitale, Le Café Moderne, Jennifer Le Nechet est comme à la maison. Une tasse "What Would Beyoncé Do" ("Que ferait Beyoncé" en français) trône entre les robinets de fûts et des affiches pro-moustaches. La bartender affirme n'avoir jamais senti de sexisme dans ce milieu. Au contraire, elle se veut défenseure d'un discours égalitaire. Pour elle, le monde du bartending n'a rien de misogyne.

Pour faire aussi bien que Jennifer avec les goûts et les liquides alcoolisés, pas besoin d'être un homme donc, ou une femme (et heureusement !). Il faut simplement "beaucoup de préparation et de travail en amont. Pas du talent, de la rigueur", conseille-t-elle, tout en nuançant dans un élan de modestie car, dit-elle, son titre est "subjectif". "Je pense qu'il y a certains bartenders bien meilleurs que moi mais qui ne participent pas au concours", explique-t-elle.



À défaut d'un dernier verre pour la route, un dernier conseil pour faire sensation dans le bartending : "Ne pas vouloir devenir moi. Apporter sa propre personnalité. Ne pas faire l'erreur de copier et d'imiter. Ramener son propre univers à travers le bar et les cocktails".



