À 23 ans, Marie Schneegans travaille "avec la moitié du CAC 40"

Tout le monde n'a pas autant de culot que Marie Schneegans. Cette jeune femme de seulement 23 ans est chef d'une entreprise qui marche. Son application, Never Eat Alone, a déjà été adoptée par "la moitié du CAC 40", se réjouit-elle lors de sa rencontre avec Girls à la Journée de la femme digitale, jeudi 9 mars, à Paris.



Marie Schneegans aborde un large sourire aussi franc que sa parole. Elle n'a pas peur d'élever la voix, de dire les choses, d'être entendue. C'est grâce à cette audace qui l'a caractérise qu'elle est aujourd'hui à la tête de son propre projet.

Il y a deux ans, alors étudiante à Dauphine, Marie Schneegans commence un stage dans un grand groupe en Suisse. Elle se rend compte qu'elle n'est pas tellement heureuse dans son travail. Un jour, elle décide de prendre le taureau par les cornes et souhaite déjeuner avec le PDG. Tout le monde lui déconseille, voire "lui tape sur les doigts". Mais peu importe, Marie se dit qu'elle n'a rien à perdre. L'avenir lui donnera raison. Résultat : le PDG lui fait une offre d'emploi. Mais mieux que ça : l'idée de Marie naît, il ne manque plus que l'outil pour la mettre en place.

Ne plus jamais déjeuner seul en entreprise grâce à l'application Never Eat Alone, présentée par Marie Schneegans ! Toutes les explications de cette innovation sont à venir sur www.rtl.fr/girls ¿¿ #InGirlsWeTrust #JFD2017 Une publication partagée par Girls (@rtl_girls) le 9 Mars 2017 à 3h33 PST

Un "Tinder pour entreprises"

Son déjeuner lui a fait naître le projet d'une application qui permettrait de faire en sorte que n'importe quel salarié d'une entreprise puisse faire la même chose qu'elle, sans demander autant de courage. À savoir partager un repas avec un autre employé, pas forcément du même service.



Elle a alors le projet de créer un "Tinder pour entreprises", une application socio-professionnelle de rencontres au sein d'une même boîte. Avec Never Eat Alone, vous pouvez contacter d'autres salariés de votre boîte et manger avec eux. L'idée : ne plus jamais manger seul. "C'est un briseur de glace", résume-t-elle. Cet outil convainc rapidement, et aujourd'hui, 55 grands groupes l'ont adoptée, selon l'entrepreneure.



Peu importe, femme ou homme, Marie affirme n'avoir rencontré aucune difficulté par rapport au fait d'être une jeune femme, "ça dépend plus de la personne d'en face", selon elle. Et pour celles et ceux qui auraient peur de se lancer, malgré une forte intuition et une envie profonde, la jeune CEO n'a qu'un conseil : "Il faut se lancer et suivre son cœur".