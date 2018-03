publié le 25/07/2016 à 12:32

Le Comic Con de San Diego a tenu ses promesses. Pendant trois jours, Marvel, DC Comics, Warner et Netflix ont dévoilé les bandes annonces de leurs prochains films très attendus. Le spectaculaire et les super-héros étaient donc au rendez-vous avec les trailers de Justice League, Wonder Woman, Doctor Strange... Juste ce qu'il faut pour augmenter l'impatience des fans et les rassurer. Car Marvel et DC Comics ont décidé de continuer d'adapter les grands noms des super-héros, pour certains jamais portés au cinéma.



Outre les trailers, on retiendra aussi les grandes annonces du Comic Con de San Diego. Luc Besson a ainsi teasé Valérian et la Cité des milles planètes en compagnie des deux acteurs principaux Cara Delevingne et Dane DeHaan. Duy côté de Marvel, le réalisateur James Gunn a dévoilé des photos inédites des Gardiens de la Galaxie 2, très attendus par les fans, après le succès mondial du premier volet.

"Wonder Woman", "Justice League" et "Suicide Squad" chez DC Comics

2016-2017 sera bien celle de DC Comics. Après le succès en trompe l’œil de Batman V Superman, la maison d'édition américaine compte bien renouer avec les fans grâce à trois gros films, tous inédits. Suicide Squad (3 août 2016) qui met en scène une équipe de super-vilains, Wonder Woman (7 juin 2017) et Justice League (15 novembre 2017) sur l'équipe de super-héros montée par Batman, Superman et Wonder Woman. Des synopsis alléchants, boostés par des trailers qui ont réjouis les fans du monde entier.

"Doctor Strange", "Spider-Man Homecoming" et "Captain Marvel" chez Marvel

Sans aucun doute, le géant Marvel était le roi du Comic Con de San Diego. Et pour cette édition, c'est Doctor Strange qui est à l'honneur. Attendu dans les salles le 26 octobre 2016, le blockbuster plongera les spectateurs pour la première fois dans le monde des sciences occultes de Marvel. On en sait aussi un peu plus sur Spider-Man Homecoming, le reboot de l'homme-araignée avec Tom Holland. L'acteur devra se confronter au Vautour, l'un de ses plus grands ennemis, joué probablement par Michael Keaton. Enfin, Brie Larson (récompensée aux derniers Oscars) a été confirmée dans le rôle de Captain Marvel, attendu en 2019. Ce sera le premier film Marvel entièrement dédiée à une super-héroïne.

Call me Captain Marvel. pic.twitter.com/IgqRIb9ijM — Brie Larson (@brielarson) July 24, 2016

"Luke Cage", Iron Fist" et "The Defenders" pour Netflix/Marvel

Dès le 30 septembre, Luke Cage, la 3e série Netflix/Marvel sera disponible sur la plateforme de streaming. Le Comic Con de San Diego a permis de découvrir une bande-annonce musclée du show, tout comme celui d'Iron Fist avec Finn Jones (Game of Thrones). Deux héros aux techniques de combats différentes, mais qui retrouveront Jessica Jones et Daredevil dans The Defenders (fin 2017), leur groupe de super-héros dans le quartier de Hell's Kitchen. Cette dernière série Marvel/Netflix n'a pas un trailer à proprement parler, mais on apprend que The Defenders seront alliés face "à leur plus grand ennemi jusqu'à présent".

"Les Animaux fantastiques" et "Le Roi Arthur"

Ce n'est pas une suite d'Harry Potter, mais un film du même univers adapté du livre éponyme de J.K. Rowling. On découvrira Eddie Redmayne dans la peau de Norbert Dragonneau, un magizoologiste qui parcourt le monde à la recherche de créatures fantastiques. Le film sortira le 16 novembre 2016 en France. Loin de la magie, mais proche de la légende, le prochain long métrage de Guy Ritchie a eu sa bande-annonce. Il s'agit d'une nouvelle version de la Légende du Roi Arthur avec un casting 5 étoiles : Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana... Rendez-vous en 2017 pour (re)découvrir Excalibur et Arthur.

La saison 7 de The Walking Dead" pour Fox

Après un long suspens, la septième saison de The Walking Dead a été dévoilée. On y découvre tous les personnages qui font le succès de la série depuis sa création. Mais, les showrunners savent garder le suspens : aucune information sur le futur de Negan... La saison précédente se terminait dans le sang avec une bataille entre ce dernier et un autre personnage, dont on ignore encore l'identité. Réponse le 23 octobre prochain...

La nouvelle série "Star Trek Discovery" de CBS et Paramount

Cette édition 2016 du Comic Con de San Diego a rendu hommage à Star Trek, qui fête ses 50 ans cette année. Pour l'occasion anciens et nouveaux acteurs du show étaient présents pour l’événement. Le dernier épisode de la saga, Star Trek : Sans Limites a d'ailleurs été diffusé en exclusivité mondiale, avant sa sortie en août. On retient surtout la bande-annonce de la nouvelle série Star Trek Discovery. Le tournage devrait démarrer à la rentrée prochaine au Canada. "Nous allons raconter des histoires d'une nouvelle manière (...) Nous allons raconter des histoires qui auront des allures de romans", a déclaré Bryan Fuller, un des créateurs de cette nouvelle série. À découvrir sur Netflix en janvier prochain.