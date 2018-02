publié le 20/02/2018 à 15:18

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'épisode 9 de The Walking Dead avant sa diffusion le 26 février en France sur OCS, passez votre chemin car la suite du texte contient de nombreux spoilers sur l'intrigue.



La chaîne AMC met le paquet avant le retour de The Walking Dead. Elle a dévoilé les trois premières minutes de l'épisode 9. L'occasion de redonner l'envie aux fans de suivre la saison 8, après des chiffres d'audience catastrophiques.



Intitulé Honor (Honneur), cet épisode 9 démarre avec le personnage de Morgan qui surveille les Sauveurs, bloqués dans le Sanctuaire. Rappelez-vous : ils sont confinés dans leur quartier général entourés de zombies, guidés par Daryl dans le premier épisode de cette saison. Grâce à cet avant-goût de l'épisode 9, on sait enfin comment les Sauveurs ont pu s'échapper de ce guêpier et se rendre à Alexandria [épisode 8] pour attaquer nos héros et héroïnes.

Reverra-t-on Morgan ?

On découvre la scène en compagnie de Morgan, qui est obligé de fuir le Sanctuaire, chassé par les Sauveurs. Reste à savoir si on le retrouvera dans la suite de l'épisode ou s'il se dirige vers une destination inconnue qui le fera rejoindre Fear The Walking Dead, le spin-off de la série. En effet, depuis novembre dernier, on sait que le personnage, ex-membre du Royaume d'Ezekiel, sera au casting de la saison 4 du spin-off. "L'arc de Morgan dans la saison 8 l'a juste positionné pour aller dans Fear. Il était également important de voir le monde et les personnages de Fear, à travers des yeux nouveaux et familiers", avait alors expliqué le showrunner Scott Gimple dans un message relayé par EW.