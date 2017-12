publié le 13/12/2017 à 18:45

Les acteurs de la saga, les fans, et même les princes Harry et William étaient au rendez-vous. L'avant-première européenne de Star Wars 8 n'est pas passée inaperçue mardi 12 décembre, au prestigieux Royal Albert Hall, à Londres.



La projection s'est déroulée en présence de Mark Hamill (qui interprète le personnage Luke Skywalker) qui n'a pas manqué de rendre hommage à Carrie Fisher (Leia), décédée au cours du tournage : "Tout le monde pense la connaître, qu'on l'ait rencontrée ou non. C'est une perte irremplaçable et cela donne au film une teinte mélancolique qu'il ne mérite pas."

L'acteur américain de 66 ans n'a pas non plus manqué de tacler Donald Trump face aux caméras : "Je préfère quand les drames surviennent à l'écran plutôt que dans la vraie vie [...] ça me permet d'oublier qui est à la Maison Blanche".