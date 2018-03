publié le 07/03/2018 à 15:19

Sa capuche vous a séduit dans la saison 1 ? Sachez que Luke Cage, le héros d'Harlem et membre des Defenders est bientôt de retour sur Netflix. Le géant américain du streaming a dévoilé le 6 mars le premier teaser de la saison 2. Attendue le 22 juin prochain, elle se déroulera après les événements de Defenders, la série Marvel-Netflix qui a réuni Jessica Jones, Iron Fist et Daredevil. Luke Cage est ainsi sorti de prison et a réussi à laver son honneur. Mais, le crime est toujours aussi important dans Harlem.



Aidé de la détective Misty Knight (Simone Missick), qui porte désormais une prothèse robotique, après avoir perdu son bras dans Defenders, Luke Cage continue de défendre sa communauté en acceptant pleinement son statut de héros.

Mais, "quand un nouvel ennemi redoutable apparaît, Luke est confronté à l'étroite frontière qui sépare les héros des méchants", peut-on lire dans le résumé officiel de la saison... Reste à savoir qui prendra la relève du génialissime Cottonmouth (Mahershala Ali, oscarisé pour Moonlight), le grand méchant de la saison 1.