Ryan Reynolds n'est pas prêt de perdre son statut du "trublion d'Internet". À l'image de Deadpool, l'antihéros Marvel qu'il incarne au cinéma depuis 2015, l'acteur distille sur ses réseaux sociaux des piques et des vannes qui réjouissent les fans.



Et pour les 50 ans de Josh Brolin, qui incarne le mutant Cable qu'on découvrira dans Deadpool 2, Ryan Reynolds a tenu à lui dédicacé un dessin en hommage aux Gonnies, le film qui a lancé sa carrière de dans les années 80.

Deadpool est alors en train de réaliser un portrait de Cable. Mais sur la toile, on découvre Brand, le personnage que Josh Brolin incarnait dans Les Gonnies. L'image a de quoi séduire des générations de fans : ils et elles sont plus d'un million à avoir aimé le cliché. Une belle performance de Ryan Reynolds, quelques jours après la sortie d'une nouvelle bande-annonce déjantée de Deadpool 2, attendu au cinéma le 16 mai prochain.