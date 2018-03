publié le 12/03/2018 à 15:19

L'épisode s'appelle "The Key" (La Clef), et il promet une bonne dose d'action si l'on en croit les premières images diffusées par AMC après l'épisode 11 de la huitième saison de la série post-apocalyptique The Walking Dead.



L'épisode 11 était un épisode lent avec un focus sur des personnages secondaires, des préparatifs et un regroupement des deux fronts. Dwight est revenu dans le camp de Negan (même si ce dernier n'a pas idée de sa trahison et que ce retour au bercail est hautement involontaire). Du côté de nos héros, Maggie, Daryl, Carol, Rick et les autres sont réunis sur la Colline. Les pions sont en place.

À la fin du dernier épisode diffusé ce lundi 12 mars 2018, Negan échafaude un plan diabolique : terrifier ses adversaires en les contaminant. Le but est de répandre des entrailles de zombies sur leurs armes pour choquer Rick et ses protégés par ce dispositif lent et traumatique.



Deux scènes de l'épisode ont aussi été révélées. Dans la première, on peut voir Negan fier de son plan et ravi de retrouver Dwight son (pas si) fidèle lieutenant. Dans une autre vidéo, on peut voir Rick foncer sur le cortège de voitures et percuter celle de Negan. Le face à face est plus proche que jamais !