publié le 05/06/2018

C'est une mauvaise nouvelle pour Solo : A Star Wars Story. En salles depuis le 23 mai, le spin-off de la galaxie Star Wars dédié la jeunesse de Han Solo est bien parti pour devenir le premier Star Wars-Disney à perdre de l'argent. Les chiffres du box-office sont sans appel : le film, qui revient pourtant de loin après un tournage aux multiples rebondissements, n'a pas convaincu le public.



Avec ses 103 millions de dollars aux États-Unis sur les quatre premiers jours de sa sortie, Solo : A Star Wars Story a enregistré le plus mauvais démarrage de la franchise Star Wars depuis son rachat par Disney en 2012. Ce dernier espérait que le film rapporte entre 130 et 150 millions de dollars pour sa sortie. En comparaison, Rogue One (2016), le premier spin-off de la franchise, avait réussi à engranger 155 millions de dollars de lors son arrivée dans les salles américaines.

Barton Crockett, un analyste financier de Wall Street a récemment publié un article, plombant de nouveau le Faucon Millenium de Solo. Le film de Ron Howard va perdre plus de 50 millions de dollars. "Cela marque un retour difficile à la réalité cinématographique pour un Disney au cours de ces dernières années", explique Barton Crockett dans son analyse rapportée par le média Bloomberg.