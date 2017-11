"Harry Potter" prêt à être adapté en jeu mobile comme "Pokémon Go"

publié le 09/11/2017 à 12:58

Vous avez toujours eu envie de lancer un "Expelliarmus" convaincu en pleine rue ? Niantic, le studio derrière Pokémon Go, prépare un jeu capable de transformer votre smartphone en baguette magique. Après avoir transformé les possesseurs de téléphones en chasseurs de Pokémon, l'entreprise américaine ambitionne de porter l'univers magique de J.K. Rowling en jeu mobile.



Le principe serait le même : utiliser la réalité augmentée, via votre appareil photo, pour lancer des sortilèges et défier mages et créatures magiques. Le jeu a été baptisé Harry Potter : Wizards Unite (Harry Potter : les sorciers s'unissent). Un titre qui laisse entendre - c'est une habitude pour Niantic - un jeu fondé sur différentes communautés de joueurs-sorciers. L'entreprise est en partenariat avec Warner Bros qui détient les droits d'exploitation de la juteuse licence. Il faudra donc s'attendre à retrouver la touche artistique des films.

Aucune image ou date de lancement n'a été communiquée. On imagine que les millions de fans de Harry Potter (qui attendent toujours leur lettre pour Poudlard) ont hâte de voir ce que vaut cette expérience virtuelle.