publié le 26/11/2017 à 11:00

C’est la console de tous les records. Avec plus de cent millions de copies écoulées à travers le monde, la Wii, sortie en 2006, est la cinquième console la plus vendue dans la petite histoire de la sphère vidéoludique. Plus encore, c’est la console de salon la plus vendue de Nintendo, voire de sa génération (la septième), devant la Playstation 3 et la Xbox 360.



Le 19 novembre dernier, elle a soufflé ses onze bougies. Soit un siècle dans l’industrie du jeu vidéo, où chaque console surplombe la précédente et où les graphismes font une course effrénée au réalisme. S’il est encore trop tôt pour la qualifier de madeleine de Proust ou d’objet de rétro-gaming, la dernière heure de la Wii n’a pas encore sonné. En réalité, les pixels de la console à reconnaissance de mouvement n’ont même pas pris une poussière de ride, ou alors si peu.

Ses jeux demeurent en plus incompatibles avec la Switch, jouabilité singulière de cette dernière oblige ! On vous explique donc pourquoi cette petite boîte blanche parée d’une télécommande a toujours sa place dans le salon, près de la cheminée.

Une expérience inédite

Le concept avait l’air périlleux. Une télécommande qui reconnaît les mouvements ? Mais à quoi bon, si ce n’est avoir l’air stupide seul devant son poste de télévision ? Une fois encore, Nintendo a refusé d’intégrer le concours de "celui qui aura les meilleurs graphismes" et a privilégié l’expérience de jeu.



Pensée comme un prolongement du corps de joueur, la "Wiimote" est basée sur la détection de mouvements. D’une précision absolue (ou presque), elle permet de rendre les parties bien plus immersives qu’avec une simple manette. Ne vous étonnez donc pas si vous transpirez sur un jeu de sport, puisque vos muscles, à l’instar de ceux de vos avatars, sont mis à contribution. Avec la Wii, une fois n’est pas coutume : impossible d’accuser le jouer de procrastiner.

Des jeux cultes

Aussi bon soit-il, le gameplay ne fait pas tout. La console est entrée dans l’histoire pour et par son catalogue, riche d’excellents titres. Parmi eux, le déjanté Super Smash Bros Brawl, jeu de combat opposant, entre autres, les personnages les plus emblématiques de la franchise Nintendo.



Il s’agit du tout premier de la saga à jouir d’un mode en ligne. Un détail pour vous mais qui, pour les fans, veut dire beaucoup. Le fun à plusieurs (versant souvent dans la cacophonie visuelle) étant la sève de la saga, affronter des joueurs du monde entier prend une toute autre dimension.



Pêle-mêle, et par souci d’équité, on citera aussi Super Mario Galaxy, Mario Kart et, parce qu’il n’y en a pas que pour le plombier moustachu, Xenoblade Chronicles.

Un objet de compétition

Si certaines sagas à succès comme Just Dance s’exportent sur les consoles actuelles, étrangement, nombre de ses adeptes restent fidèles aux versions Wii. En réalité, la "vieille" et populaire console est même l’une de ses plus grandes porte-paroles, puisque une kyrielle de foyers n’a su s’essayer au jeu de danse sur un plus récent, plus puissant (et donc plus onéreux) boitier.





Son aspect convivial fait ainsi de la plateforme la plus plébiscitée pour tous les jeux dits "à compétition", encore aujourd’hui. La preuve : un championnat autour de Wii Bowling s’est tenu à Poitiers cette année-même.



Autre exemple, le jeu Let’s Sing, disponible sur nombre de consoles actuelles, écoule 20% de ses stocks uniquement sur l'"ancêtre" de Nintendo (selon les estimations du Monde, 40.000 exemplaires de Let’s Sing 2017 auraient été achetés sur Wii). La retraite est encore loin...