"Harry Potter: Hogwarts Mystery" est disponible sur smartphone et tablette

et Thomas Louisy

publié le 25/04/2018 à 17:49

Avez-vous déjà eu l'envie de vous glisser dans la peau d'être un véritable sorcier ? Si tel est votre cas, sachez que votre vœu a été exaucé. Jam City, studio de jeux sur mobiles basé à Los Angeles, vient de lancer mercredi 25 avril le jeu Harry Potter: Hogwarts Mystery.



Ne tardez pas à recevoir votre lettre pour Poudlard et préparez-vous à une aventure extraordinaire sur Apple Store (iOS) et Google Play (Android). Un jeu gratuit et disponible en langue originale sous-titrée, pour une plongée inédite dans le monde d'Harry Potter.

Dans Harry Potter: Hogwarts Mystery, les joueurs et les joueuses peuvent créer leur propre avatar et goûter à la vie d'un élève de la célèbre école de magie. Entre les cours de sorcellerie, les activités et la vie en communauté, les joueurs vivront une aventure authentique à travers l'application sur leur smartphone ou leur tablette.

> Harry Potter: Hogwarts Mystery Official Launch Trailer

Des figures emblématiques et des personnages inédits

L'intrigue du jeu se déroule dans les années 1980, avant l'arrivée d'Harry, Hermione et Ron à Poudlard. Toutefois, vous croisez la route de personnages emblématiques comme Minerva McGonagall, Albus Dumbledore, Hagrid ou encore Serverus Rogue.Votre arrivée à l'école des sorciers sera aussi l'occasion de faire la connaissance de nouveaux interlocuteurs, comme Penny, une experte en potions réputée à Poufsouffle, Tulip, un farceur rebelle de Serdaigle, et Merula, un Serpentard au sombre passé.

Une vie sociale interactive

Dans la peau d'un.e jeune étudiant.e en sorcellerie, vous créez votre avatar puis vous choisissez votre maison, afin d'évoluer au sein de l'école de magie. Votre personnage prendra part aux cours et apprendra des formules magiques. Un apprentissage qui lui permettra de maîtriser entre autres la préparation de potions et la métamorphose, grâce à un système de sorts interactif.



Côté vie sociale, votre joueur forgera des amitiés ou encore des rivalités avec d'autres étudiants. Il prendra des décisions essentielles qui influenceront l'arc narratif au fur et à mesure des années passées à Poudlard.