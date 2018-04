publié le 18/04/2018 à 13:15

Une réunion entre anciens élèves de Poudlard. Sept ans après la sortie du dernier volet de la saga Harry Potter, Emma Watson a retrouvé deux autres acteurs, Tom Felton et Matthew Lewis. Des retrouvailles partagés avec les fans sur les réseaux sociaux.



C'est sur le compte Instagram de Tom Felton que les trois anciens sorciers des maisons Gryffondor et Serpentard ont immortalisé leur rencontre. Un cliché en noir et blanc où les interprètes d'Hermione Granger, Drago Malefoy et Neuville Londubat prennent la pose, souriants et complices. "Les camarades de classe #hogwartsalumni", souligne l'acteur nostalgique, en guise de légende.

Pendant toute une décennie, les aventures de ces jeunes sorciers ont passionné des millions de Potterheads à travers le monde. Une ferveur encore intacte aujourd'hui auprès des fans puisque le cliché a été liké plus de 1,2 million de fois.

School mates #hogwartsalumni Une publication partagée par Tom Felton (@t22felton) le 16 Avril 2018 à 4 :33 PDT