"Game of Thrones" : ce que l'on sait sur le mariage de Kit Harington et Rose Leslie

publié le 30/05/2018 à 18:38

Un mariage qui s'annonce déjà épique pour les fans de Game of Thrones. Kit Harington et Rose Leslie, alias Jon Snow et Ygritte, vont se marier cet été en Écosse. Après l'officialisation de leurs fiançailles en septembre dernier, la date du mariage des deux acteurs a été dévoilée.





Six ans après leur première rencontre dans la série fantastique médiévale, le couple star devrait célébrer leur union le samedi 23 juin prochain. Une information inscrite dans le service d'état civil de la ville d'Huntly, dans le comté d'Aberdeenshire.

C'est dans cette région du nord-est de l'Écosse que Kit Harington et Rose Leslie ont décidé de s'unir. Un endroit qui n'a pas été choisi au hasard. D'après BBC News, le père de la future mariée, Sebastian Leslie y possède un château, une propriété idéale pour y célébrer l'union entre ces deux acteurs particulièrement bankable à l'abri des regards indiscrets.

Si les jeunes trentenaires ont encore quelques semaines pour organiser leur mariage, ils ont déjà envoyé les invitations à leur entourage. Et selon le Dailymail, les timbres estampillés sur les enveloppes seraient à l'effigie de Jon Snow. Un joli clin d’œil à la série qui a vu naître leur histoire d'amour.