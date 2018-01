Carrie Fisher reçoit un Grammy à titre posthume

publié le 29/01/2018 à 01:06

Bel hommage pour l'interprète inoubliable de la princesse Leia. L'actrice américaine Carrie Fisher a reçu ce dimanche 28 janvier, à titre posthume, le prix du meilleur album parlé pour The Princess Diarist, plus d'un an après sa mort brutale, à 60 ans.



Celle qui restera à jamais la princesse Leia de la saga Star Wars l'a notamment emporté sur Bruce Springsteen et son album Born To Run, lecture de son autobiographie, et sur l'ancien candidat à la primaire démocrate américaine Bernie Sanders, qui avait enregistré avec l'acteur Mark Ruffalo une lecture de son livre programmatique Our Revolution: A Future to Believe In (Notre révolution: un avenir en lequel croire).

Des anecdotes sur le tournage de la saga

Dans The Princess Diarist (la princesse au journal intime) Carrie Fisher, connue pour sa forte personnalité et son humour, livrait des anecdotes sur le tournage de la saga Star Wars. L'album récompensé dimanche est un enregistrement de l'actrice lisant le livre.

Carrie Fisher est décédée d'une crise cardiaque le 27 décembre 2016. Elle avait alors déjà tourné toutes ses scènes du huitième volet de Star Wars: Les Derniers Jedi, sorti en décembre 2017 et dans lequel elle apparaît dans le rôle de Leia, cheffe de la résistance.