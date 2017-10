publié le 17/10/2017 à 12:06

La vengeance est un plat qui se mange froid. Les langues se délient à Hollywood et de nombreuses femmes témoignent du harcèlement ou des agressions sexuelles dont elles ont été victimes par des hommes souvent très importants. Parmi elles, Heather Ross, qui travaille dans l'industrie du cinéma, a expliqué sur la radio américaine 94.9 MixFM avoir été agressée sexuellement par un des plus grands producteurs d'Hollywood.



Alors qu'elle se trouvait dans la voiture de l'homme, ce dernier a incliné le siège de Heather Ross et a grimpé sur elle. La jeune femme le repousse mais son agresseur n'aime pas cette réaction, lui dit de dégager de sa voiture et qu'elle ne ferait jamais de film dans sa ville.

Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Heather Ross a alors raconté cet épisode à son amie Carrie Fisher, qui a rapidement pris sa défense avant de la venger... à sa manière.



La célèbre interprète de la princesse Leia, qui est décédée en décembre 2016, a en effet envoyé un mot à son amie disant : "Je viens de voir ton producteur aux studios Sony. Je savais qu'il serait probablement là, donc je suis allée à son bureau pour lui remettre personnellement une boîte Tiffany entourée d'un nœud blanc. C'était une langue de bœuf qui venait du Jerry's Famous Deli, avec une note qui disait : 'Si vous touchez encore à ma chère Heather ou à n'importe quelle autre femme, la prochaine livraison sera quelque chose qui vous appartient dans une boîte plus petite'". Un message on ne peut plus clair.