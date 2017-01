ÉCLAIRAGE - Le spationaute Thomas Pesquet sera ce vendredi 13 janvier le quatrième Français à effectuer une sortie extra-véhiculaire. Les explications de Sébastien Rouquette, ingénieur au CNRS.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 13/01/2017 à 11:08

Il avait décollé le 17 novembre dernier pour l'espace. Thomas Pesquet s'apprête à vivre l'expérience ultime. Le spationaute français va effectuer sa première sortie extra-véhiculaire, ce vendredi 13 janvier. Il sera 13h05 (heure de Paris) quand il se "jettera" dans le vide avec l'astronaute américain de la Nasa, Shane Kimbrough. Les deux hommes, qui seront chargés d'installer de nouvelles batteries sur la Station spatiale Internationale (ISS), resteront "dehors" environ six heures. Une manœuvre délicate, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre.



Avant l'ouverture du sas, les deux hommes auront "déjà passé cinq heures à enfiler et à vérifier le fonctionnement de leur scaphandre", explique Sébastien Rouquette, ingénieur au CNES et chef de projet des vols paraboliques. Ils sont aidés en cela par leurs deux collègues, Peggy Whitson et Oleg Novitski. Une fois habillés, les deux hommes entreront dans le sas Quest où la pression sera abaissée.



À 28.000 kilomètres/heure et à 400 kilomètres d'altitude

C'est là que Thomas Pesquet et Shane Kimbrough sortiront dans le vide spatial. Une situation qui a été recréée en vol parabolique. "Thomas est venu régulièrement tester du matériel avec nous sur la base de Mérignac. C'est vrai que c'est un sensation très étrange, d'autant que le cerveau ne comprend pas", explique Sébastien Rouquette. "Il se passe quelque chose qui n'est pas normal : on flotte au milieu de rien, et on ne tombe pas", poursuit-il.



Les deux hommes seront attachés en permanence, équipés d'un harnais avec des crochets. "Le trajet a été planifié, ils ne peuvent pas en sortir : ils vont passer de main courante en main courante pour rejoindre leur lieu de travail", dit Sébastien Rouquette, qui précise que "tous les outils et les éléments qu'ils manipuleront son aussi attachés".



Autre chiffre impressionnant : la vitesse de l'ISS est de 28.000 kilomètres/heure (soit 8 kilomètres/seconde) . Thomas Pesquet et Shane Kimbrough effectueront quatre tours de la Terre durant leur sortie.

Cette sortie est retransmise en direct sur Internet, via le site de l'Agence spatiale européenne. Des questions peuvent être posées avec le hashtag #askesa.