Rose, Valentin Marceau et Thomas Semence - Le roi des animaux (LIVE) Le Grand Studio RTL

publié le 29/12/2017 à 16:30

L'École des fables est un livre-CD de contes animaliers auquel participent de nombreux artistes tels que Jean-Louis Aubert, Albin de la Simone, Doc Gyneco, Axel Bauer, Joyce Jonathan ou encore la chanteuse Rose. Cette dernière est venue dans Le Grand Studio RTL pour interpréter deux titres extraits de cet album : Le Roi des animaux et Le Loup peureux, aux côtés de Valentin Marceau et de Thomas Semence qui n'est autre que le guitariste de Daho ou encore de Raphaël.



Dans le cadre de ce projet, Thomas Semence est aussi et surtout compositeur de ces morceaux écrits par Christian Vié, qui, lui, est connu pour être l'auteur de nombreuses chansons populaires pour Hélène Segara, Patricia Kaas ou encore Élodie Frégé. Christian Vié a imaginé ce projet pour apporter un soutien à la lutte contre la sclérose en plaques, une maladie dont souffre fille.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.