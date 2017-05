publié le 02/05/2017 à 09:36

Mon Premier Grand Studio est un concours inédit créé par RTL, afin de permettre à quatre artistes ou groupes amateurs de se produire le 17 juin 2016 dans le Grand Studio, dans les mêmes conditions que les plus grands artistes.



Pour participer, les candidats devaient envoyer deux prestations audio, une composition originale et la reprise d'une chanson connue de leur choix. Pour l'édition 2017, plus de 300 candidats on tenté leur chance. Vianney a accepté d'être le parrain du concours. Après plusieurs semaines de délibérations, le jury a finalement porté son choix sur trois talentueux candidats : Lena Mervil & Friends, Livia et Vilorio.



Si trois artistes ont déjà été sélectionnés, la compétition n'est pour autant pas encore terminée. Le public a aussi son mot à dire. Il vous revient ainsi d'élire le 4e artiste qui se produira au Grand Studio, en votant sur notre page dédiée, jusqu'au 22 mai à minuit. Il faut vous choisir entre Donamaria, Bassey Ebong, Mat Hood, Refuge et Philippine.

Donamaria : une pop jazzy

Artiste à la signature vocale à la fois sensuelle et aérienne, Donamaria propose une musique qu'elle aime à définir de "minimaliste", au travers de laquelle elle mélange une pop à des accents jazzy. Son envie est de faire voyager son public entre mélancolie et espoir, dans une ambiance à la fois lunaire et solaire. Elle a récemment réussi à financer son premier EP grâce à un site de financement participatif.

Donamaria

Bassey Ebong : gospel, variété, afro pop

Originaire du Nigéria où il a grandit bercé par la musique sud-africaine, Bassey se définit comme un passionné. Du gospel à la variété en passant par des rythmes plus pop et même afro pop, ce compositeur-interprète souhaite raconter son histoire à travers ses morceaux. Vous pourrez l'admirer sur la scène du Réservoir le 13 septembre prochain.

Bassey Ebong

Mat Hood : un ancien finaliste de la "Nouvelle Star"

Il est déjà loin le temps où Mat Hood était finaliste de la Nouvelle Star 2015. Près de deux ans après, et quelques mois après la sortie de son premier single Lies, ce jeune Landais s'épanouit dans une pop-folk à la fois délicate et survoltée. Mat Hood sera sur la scène du Bus Palladium à Paris le 18 mai prochain.

Mat Hood

Refuge : une pluralité sonore

Piano, alto, basse, beatbox, machines... La pluralité des sons n'est pas en reste dans le groupe Refuge qui ne cesse d'arpenter les multiples adresses dont regorge la capitale pour partager sa musique electro pop délicate et millimétrée. Composé de Florian (piano et voix), Louise (alto et voix), Max (bass, beatbox, voix) et Igor (machines), le premier disque de Refuge, Brokenbird, est sorti le 1er avril 2016. Le prochain disque, Hunger, est actuellement en préparation et devrait sortir au mois de novembre 2017.

Philippine, l'amour du folk

Voix d'or, guitare folk, la belle havraise a été remarquée dans l'édition 2016 du télé-crochet The Voice. La jeune chanteuse avait épaté tout le monde lors de "l'audition à l'aveugle" avec sa reprise de Sound of Silence de Simon and Garfunkel. Après avoir enregistré plusieurs reprises épatantes sur son compte YouTube (Cocoon, Bee Gees, Bruno Mars), Philippine est prête à conquérir le public et a se produire dans le Grand Studio RTL.

Philippine a été remarquée dans "The Voice" Crédit : Facebook officiel de Philippine

Votez pour votre artiste ou groupe préféré Cliquez ici pour donner la chance à votre groupe ou artriste préféré de se produire sur la scène du Grand Studio samedi 17 juin 2017