Mick Jagger dévoile deux nouveaux morceaux enregistrés en solo

Depuis quelques jours, on savait qu'un gros événement se préparait autour des Rolling Stones. Finalement c'est en solo que la légende du rock revient sur le devant la scène : Mick Jagger a fêté ses 74 ans le 26 juillet et a dévoilé deux nouveaux morceaux.



Tout est parti d'une photo prise il y a quelque temps en studio, où on aperçoit Mick Jagger avec le rappeur Skepta. D'où les nombreuses spéculations : les Rolling Stones vont-ils enregistrer de nouveaux titres ? La question a été posée ce week-end à Keith Richards sur les réseaux sociaux. Le guitariste a répondu : "Oui, très bientôt."

"Nouveau titre des Rolling Stones ou pas, finalement, ce sont deux nouveaux titres de Mick Jagger qui ont été mis à l'instant sur les sites de vente en ligne", explique Pascal Amiaud, Directeur musique sur RTL. Le premier titre s'intitule Gotta get a grip, le second England Lost, un morceau très politique.

Un nouvel album de reprise pour les Rolling Stones ?

On ne sait pas encore si ces titres seront suivis d'un album entier de Mick Jagger. Ce qui est certain par contre, c'est que Mick Jagger sera sur scène avec les Rolling Stones pour l'ouverture de la U Arena, en partenariat avec RTL.



Le dernier album original du groupe de rock britannique date de 2005, ce qui explique l'attente et les spéculations. Leur dernier album de reprise, Blue & Lonesome qui date lui de décembre dernier, a été un énorme succès.



"Keith Richards a déclaré qu'ils allaient entrer en studio et réenregistrer des titres, et je pense que ça sera plutôt un second volet de cet album de reprise parce qu'ils sont heureux et surpris du succès de ces albums de reprise", estime Pascal Amiaud. Les Rolling Stones seront d'abord à retrouver sur la scène française les 19, 22 et 25 octobre à l'U Arena de Nanterre.