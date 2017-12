Julien Doré remporte le prix de l'Album RTL de l'année 2017

publié le 11/12/2017 à 08:00

Ils n'étaient plus que cinq en lice : Calogero, Nolwenn Leroy, Gauvain Sers, Indochine et Julien Doré. C'est finalement, ce dernier qui l'emporte. Son quatrième album, & (prononcez "esperluette"), a été plébiscité par les auditeurs de RTL et les internautes pour le prix de l'Album RTL de l'année 2017, en partenariat avec 50 Minutes Inside. Le chanteur a dévoilé ce disque en octobre 2016, avec 13 chansons dont les désormais célèbres Coco Câline, Le Lac, sans oublier Sublime & Silence.



Cet album, l'un des plus vendus de l'année, est une oeuvre engagée, presque aux vertus thérapeutiques. Julien Doré croit fermement au pouvoir de la musique, encore plus lorsque les temps sont troubles. "Quand on parle de douceur après une vague de violence, ce n'est pas rien, avait expliqué le chanteur en octobre 2017 sur RTL. Ce n'est pas un drame de le dire. Et encore moins aujourd'hui. Il faut chanter plus fort pour couvrir la laideur."

Pour désigner l'Album RTL 2017, les équipes de la programmation musicale et du service culture de la rédaction de RTL ont sélectionné 12 albums dont la période de sortie commerciale était située entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2017. Pour être en lice, le disque devait compter au moins une diffusion sur l'antenne de RTL au cours de la période citée. Les albums retenus ont été soumis au vote des auditeurs et internautes. C'est ensuite un jury composé de 30 personnes, sélectionnées sur la base de leurs motivations exprimées durant la première phase de vote, qui a reçu les cinq albums finalistes et a désigné le lauréat 2017, entre le 20 novembre au 3 décembre 2017.



Julien Doré s'inscrit comme le 12ème vainqueur du Prix, et succède à Renaud qui avait remporté le trophée en 2016.