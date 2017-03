publié le 21/03/2017 à 10:31

On va balayer l'actualité musicale de la semaine à présent avec, pour commencer la sortie le vendredi 24 mars de Méditerranéennes, un album collégial. Un projet imaginé et piloté par Julie Zenatti et contenant seize reprises. Seize chansons, pas forcément connues. L'artiste a convié de nombreuses interprètes originaires ou vivants dans un pays bordant la Méditerranée. Le résultat est séduisant et forme une collection éclectique et cohérente.



Julie Zenatti a pensé Méditerranéennes comme un portrait musical de la Méditerranée. "C'est un album de partages, de rencontres et de curiosités. Au départ, tout est parti de l'envie d'explorer la musique des deux bords de la Méditerranée et voir comment un bord répondait à l'autre. C'est comme ça que j'ai commencé le voyage et mon premier visage qui m'est apparu est celui de Chimène Badi", explique Julie Zenatti. Chimène Badi a de suite rejoint le projet : "C'est impossible de dire non à Julie, c'est quelque chose qui l'habite", explique-t-elle à RTL.

Outre Chimène Badi, Julie Zenatti a invité beaucoup d'artistes inconnus chez nous, mais aussi Sofia Essaïdi, Elisa Tovati et trois garçons : Claudio Capéo, Slimane et Enrico Macias. L'envie n'était pas de pasticher les chansons originales, mais bien de faire un disque actuel. "L'idée, c'était de faire un pont entre une musique un peu pop et avec une couleur plus méditerranéenne, avec des instruments traditionnels", poursuit Julie Zenatti.

Le retour de The Cranberries

Les Irlandais fêteront l'an prochain leurs 25 ans de carrière. À cette occasion, ils repartent sur les routes. Ils donneront 10 concerts en France avec notamment trois dates à l'Olympia à Paris les 4, 5 et 13 mai prochain. Une série de spectacles accompagnée par la sortie de Something Else, le 28 avril prochain. C'est une compilation de leurs plus grands succès. Un best-of inédit, puisqu'ils ont réenregistré leurs chansons en acoustique, avec l’Irish Chamber Orchestra. Le premier extrait vient d'être dévoilé, il s'agit de leur premier tube Linger paru en 1993.

Coup de coeur pour Valérie June

L'américaine de 35 ans vient de publier The Order of Time. Un disque blues teinté de soul. Un voyage en terre américaine, une vraie bulle de poésie. Valérie June réussit à vous envoûter en quelques secondes. Son univers chimérique est vraiment enveloppant. Cela fait du bien, tout simplement. Son nouvel album vient de paraître. Elle chantera à Nantes le 19 avril, à l'Alhambra à Paris le 20 et à Tourcoing le 21 avril.