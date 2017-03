Joeystarr est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 15/03/2017 à 10:02

Actuellement au Théâtre de l'Atelier pour huit représentations exceptionnelles jusqu'au 28 mars avec Éloquence à l'Assemblée, le chanteur et comédien Joeystarr fait revivre les plus grands discours politiques prononcés dans l'hémicycle.

"Eloquence à l'Assemblée" de Pierre Grillet et Jérémie Lippmann avec Joey Starr au Théâtre de l'Atelier

Les discours prononcés à l’Assemblée nationale sont faits pour être entendus. Il faut entendre Robespierre. Il faut entendre Hugo. Il faut entendre Lamartine, L’abbé Grégoire et Aimé Césaire. Ecrivains, révolutionnaires, aventuriers ou chef de guerre, ce sont de grandes plumes à voix haute. Il fallait une voix, il fallait un cœur à la hauteur, pour prononcer ces mots. Joeystarr s’est accaparé ces textes d’hommes et de femmes courageux. Il nous les restitue avec une force et une émotion qui bouleversent. On entend le peuple gronder dans sa gorge…

