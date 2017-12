publié le 29/12/2017 à 16:01

Auteur et compositeur, Guillaume Aldebert triture les mots comme personne. C'est un amoureux de la langue française. Son dernier album, Enfantillages 3, sorti en septembre 2017, est, comme ses disques précédents, un album collégial. Des amis, des stars, des grandes voix l'accompagnent : de Grand Corps Malade à Tété en passant par Gaëtan Roussel, Olivia Ruiz ou encore Zaz.



Un album au ton parfois très sérieux, une Marseillaise revisitée Aux âmes citoyens, écrite après les attentats de novembre 2015 ou encore un titre avec Grand Corps Malade : Joli zoo. Un morceau interprété par le duo dans Le Grand Studio RTL, samedi 30 décembre.

Les deux premiers Enfantillages sont chacun disque de platine, Enfantillages de Noël est certifié Or. On comptabilise plus de 10 millions d'écoutes sur les sites de streaming audio pour les deux derniers et plus de 700 dates de concerts (source Aldebert.com).

