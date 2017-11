Ibeyi : "L’harmonie fait partie de l'identité de notre groupe, elle est primordiale"

publié le 07/11/2017 à 11:01

Le duo Ibeyi est notre coup de cœur musical du moment. Les jumelles françaises viennent de publier Ash, leur deuxième album.



Le premier disque paru il y a deux ans était enthousiasmant, ce volume deux est époustouflant. Ash est un grand disque, vertigineux, viscéral, polyphonique, poly-sonique pourrait-on même dire. Cette collection de douze titres est un voyage musical.

Ibeyi est composé de Lisa - voix principale - et Naomi Diaz - plus musicienne. Des jumelles de 22 ans qui ne ressemblent pas du tout. Leur mère est d'origine vénézuélienne. Leur père Angá Díaz - célèbre percussionniste cubain - leur a légué l'amour du rythme.



Au lendemain de son décès brutal en 2006, les fillettes alors âgées de onze ans ont débuté la musique. Ibeyi, mode d'emploi. "C’est vrai qu’on a un peu nos rôles sans le vouloir, explique Naomi. C’est lié à nos caractères. Je suis plus le rythme, la production et Lisa est plus la mélodie et la composition. On travaille ensemble mais chacune a son rôle." Lisa, sa sœur, ajoute : "L’harmonie musicale qu’on utilise énormément dans l’album fait partie de l’identité de notre groupe. Elle est primordiale".



Leur créativité n'a ni frontières ni limites. Ibeyi, c'est le mélange, le brassage de sons, de voix, de samples, d'instrumentistes invités et même de langues ! Prince les adorait et était allé les applaudir en concert à Minneapolis. Beyoncé les a invités sur son album Lemonade. Elles s'appellent Ibeyi. Leur album Ash vient de sortir partout dans le monde. Elles démarreront une tournée française en mars.

La pochette du nouvel album d'Ibeyi, "Ash" Crédit : XL Recordings

Toujours dans l’actualité musicale, mais dans un tout autre registre, le pianiste d'origine turque Fazil Say consacre son dernier album aux Nocturnes de Chopin. Ambiance poétique et feutrée.



Le prix Goncourt a été attribué hier à L'Ordre du jour d'Éric Vuillard. Un Goncourt poids léger par le nombre de pages, 160, mais poids lourd par sa qualité d'écriture et son sujet : l'arrivée au pouvoir d'Hitler avec la complicité sonnante et trébuchante des 24 plus grands industriels et banquiers allemands, acquise à l'issue d'une rencontre le 20 février 1933.