Axelle Red - Who's gonna help you (LIVE) Le Grand Studio RTL

publié le 16/03/2018 à 18:02

Est-il encore nécessaire de présenter Axelle Red? Déjà 25 ans de carrière, une dizaine d'albums à son actif et le talent de la chanteuse belge n'est plus à démontrer. En 1993, elle publie son premier album Sans plus attendre qui connaît un succès immédiat dans les pays francophones.



Après un deuxième disque vendu à plus d'un million d'exemplaires et un premier concert à l'Olympia, Axelle Red devient ambassadrice de l'Unicef en 1997. Ce qui ne l’empêchera pas de remporter le prix de l'artiste féminine aux Victoires de la musique deux ans plus tard. La chanteuse belge accompagne Renaud sur la chanson Manhattan-Kaboul en 2002, qui connaît un véritable succès.

Trois ans après sa compilation acoustique, l'ex-jurée de la version flamande de The Voice revient avec un nouvel opus intitulé Exil. Un disque pop composé de dix titres, dont est extrait son premier single Who's Gonna Help You.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.