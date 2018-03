publié le 16/03/2018 à 19:55

Tout commence en décembre 2012 quand le groupe s'appelait encore Milky Way. Le guitariste Raph cherche une chanteuse "pour gloire ou plus si affinités". C'est alors qu'il rencontre Adé. Au mois d'octobre 2014, ils enregistrent une première chanson au titre provocateur : Salop(e).



Fin 2015, ils sont rejoints par Renaud, à la fois bassiste et batteur, puis par Félix qui les accompagne à la guitare et aux claviers. Le groupe change de nom et devient Therapie Taxi. Après la sortie de leur premier EP en mars 2017, ils sont invités à chanter leur premier single Coma Idyllique sur le plateau de "Quotidien".

Depuis leur passage dans l'émission, ils enchaînent les concerts et participent à des festivals comme les Francofolies et Rock en Seine. Leur premier album, intitulé Hit Sale est dans les bacs depuis le mois de février. Le groupe Therapie Taxi est en tournée dans plusieurs festivals en France et sera en concert le 6 juin à la Cigale à Paris.



