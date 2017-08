publié le 25/08/2017 à 09:43

C'est Vianney qui met en musique l'hymne principal de la bande-son de l’adaptation cinématographique de la BD Le Petit Spirou. Dans un air réinterprété mais parfaitement reconnaissable du hit gospel Oh Happy Day, le chanteur français de 26 ans donne de la voix avec un chœur d'enfants.



"Si on chantait, la vie tu vois, c'est simplement d'aimer", reprennent à l'unisson ces dizaines de petites voix avant de délivrer quelques messages : "Non, non, non, je ne bois jamais d'alcool, même si c'est bon, bon, bon, moi me doser ça me désole". Des paroles qui pourraient évoquer la chanson phare Je vole de Michel Sardou et interprété par Louanne dans La famille Bélier : "Je ne m'enfuis pas je vole, comprenez bien je vole, sans fumer sans alcool, je vole". Le registre familial du film et la présence de François Damiens au casting des deux films finira de tisser ce petit lien dans les esprits.

Le Petit Spirou sortira dans les salles le 27 septembre 2017. À l'affiche, on y retrouvera le jeune Sacha Pinault qui enfilera le célèbre costume de groom rouge de Spirou. Il sera accompagné de Natacha Régnier, Pierre Richard, Philippe Katerine, Armelle, Gwendolyn Gourvenec et, donc, de François Damiens dans le rôle du prof de gym, monsieur Mégot.