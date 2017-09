VIDÉO - U2 dévoile "You're the Best Thing About Me", son nouveau single

Vous doutez rarement de vous-même, sauf que depuis que Neptune est en Poissons cela vous arrive un peu plus souvent. Et ce n'est pas un mal, croyez-moi. Vous avez parfois trop de certitudes,...

En partageant le titre sur les réseaux sociaux, U2 en a profité pour changer sa photo de profil, dévoilant la couverture du single . Après le petit garçon sur un fond noir sur la couverture de l'album War, on découvre cette fois une femme, portant un casque sur la tête, sur fond bleu. Songs of Experience sera-t-il un album aussi engagé que les précédents ? Il faudra patienter jusqu'au mois de décembre pour le découvrir.

Les fans de U2 étaient sur le qui-vive. En partageant une vidéo de leur nouvelle chanson, Blackout, le groupe irlandais avait annoncé la sortie prochaine du premier single officiel annonçant leur prochain album, Songs of Experience. Le groupe n'a pas failli à sa promesse en dévoilant le mercredi 6 septembre une lyric vidéo du morceau You're the Best Thing About Me . Le titre est d'ores et déjà disponible à l'achat sur différentes plateformes en ligne . Bono et sa bande révèlent ainsi un morceau joyeux, beaucoup plus doux que le très électrique Blackout dévoilé la semaine précédente. La voix du chanteur domine le morceau, emportant son public dans une surprenante balade et une étonnante déclaration d'amour. Mais avec ces paroles à double sens, U2 n'appellerait-il pas plutôt le public à ouvrir davantage les yeux sur le monde ?

U2 - You’re The Best Thing About Me (Lyric Video)

article

7789987267

VIDÉO - U2 dévoile "You're the Best Thing About Me", son nouveau single

VIDÉO - U2 dévoile "You're the Best Thing About Me", son nouveau single

Le groupe irlandais a partagé "You're the Best Thing About Me", un nouvel extrait de leur prochain album "Songs of Experience".

http://www.rtl.fr/culture/musique/video-u2-devoile-you-re-the-best-thing-about-me-7789987267

http://media.rtl.fr/cache/sKSVafbxxWXRShvLylKwbQ/330v220-2/online/image/2016/0603/7783496094_u2.jpg