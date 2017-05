publié le 26/05/2017 à 12:30

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'album mythique des Beatles a 50 ans. Ce monument du rock ressort vendredi 26 mai dans plusieurs formats et coffrets collector. C'est le huitième disque du groupe. Un album majeur. Enregistré sur une très longue période, 129 jours. Sgt. Pepper a été une révolution, par sa modernité, son ambitieuse production et ses 30 millions d'exemplaires vendus. C'est LE chef d'œuvre des Beatles.



C'est aussi un contexte, le "flower power", le début du "summer of love", l'été 1967. Pour la toute première fois, un album des Fab Four a été intégralement remixé et non-remastérisé. Il est passé entre les mains de Giles Martin, le fils de George Martin, producteur historique des Beatles, qui est parti des bandes d'origines pour créer de nouvelles versions. Certains trouveront cela moins charmant. Mais le résultat est séduisant. Les voix ressortent davantage.

Le son est plus clair, plus propre. Les arrangements prennent plus de relief. Dans les bonus, les fans adoreront les sessions d'enregistrement. Ici, un mot qui change, là un pont musical différent. Passionnant. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ressort aujourd'hui, 18 euros en version classique. Autour de 105 euros le coffret 4 CDS et DVD.

"Exodus", de Bob Marley

Exodus de Bob Marley fête quant à lui ses 40 ans. C'est le troisième album de Bob Marley enregistré avec The Wailers. Paru le 3 juin 1977, il ressort vendredi 2 juin dans une version totalement inédite, et c'est absolument spectaculaire, notamment la version 2017 de One Love. C'est Ziggy Marley, le troisième de ses onze enfants qui a réinventé Exodus.



"Je me suis faufilé dans toutes les bandes, j'ai réécouté toutes les pistes comme si c'était la première fois, en essayant d'en faire des morceaux qui sonnent comme les productions actuelles", explique le fils de Bob Marley au micro de RTL. C'est l'une des pépites de cette réédition : une version live inédite de Jamming enregistrée en juin 1977 au Rainbow Theatre de Londres, où Exodus avait d'ailleurs été enregistré. Le chanteur est à ce moment-là en plein exil après avoir échappé à une tentative d'assassinat en décembre 76 en Jamaïque.



Album majeur, hybride, avec deux faces : une face politique et militante, une plus légère et festive. Exodus 40 sort dans une semaine. Autour de 104 euros l'énorme coffret 4 CDS, 18 euros le double-album. Une réussite.

"The Joshua Tree", de U2

C'est également vendredi 2 juin prochain que l'on pourra acheter la réédition de l'immense The Joshua Tree de U2. Lui fête ses trente ans cette année. Le groupe est d'ailleurs en tournée mondiale, lors de laquelle ils rejoueront l’intégralité de l'album au Stade de France les 25 et 26 juillet. La réédition est un peu décevante. Le coffret collector est splendide, mais la remastérisation est la même qu'il y a dix ans.



The Joshua Tree est un disque magistral. Vendu à près de 30 millions d'exemplaires. La quintessence du style U2. Un rock teinté de blues, de folk et de gospel. Ce disque était né dans l'esprit de Bono après avoir passé un mois avec des réfugiés en Ethiopie en septembre 1985. Ce qui explique la densité littéraire de l'album. Dans cette réédition, il y a tout de même quelques merveilles. Comme le live de Still Haven't Found.



The Joshua Tree de U2 ressort vendredi 2 mai prochain. 125 euros l'énorme coffret, 17 euros le double-album.

