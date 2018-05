publié le 08/05/2018 à 16:59

Maurane était connue pour ses chansons. Son caractère bien trempé était un plus qui ravissait ses fans sur les réseaux sociaux où la Belge ne se privait pas de donner son opinion de façon particulièrement franche.



La chanteuse belge disparue soudainement dans la nuit du lundi au mardi 8 mai 2018 était devenue une petite célébrité sur le réseau social Twitter. Elle n'hésitait pas à tacler célébrités et inconnus en utilisant le plus fleuri des langages. Attaques personnelles, agacements... Les raisons étaient nombreuses de s'indigner. À l'annonce de la mort de la chanteuse, beaucoup d'internautes ont, en guise d'hommage, repartagé ces prises de bec mythiques.

Première attaque, en 2011 contre un certain Mickaël Vendetta, starlette éphémère de la télé-réalité qui vantait sa "bogossitude" à qui voulait l'entendre. "On peut difficilement faire plus #con plus #inutile et surtout plus #Imbusdesapersonne que Michaël Vendetta... #Beaugosseattitude #MONC**", tweetait alors la chanteuse.

Tabasco et filet de citron

Maurane a immédiatement subi la contre-attaque des fans du jeune homme. L'un d'eux a lancé : "Mais ferme là grosse vache tu vaux plus rien toi". Le sang de la chanteuse n'a alors fait qu'un tour. Dans un tweet d'une violence désormais légendaire, Maurane a rétorqué : "La grosse vache t'encule à sec avec du papier de verre, du tabasco et un filet de citron...". Ambiance.

@Gallile La grosse vache t'encule à sec avec du papier de verre, du tabasco et un filet de citron... — Maurane ¿¿ (@Maurane) 27 septembre 2011

Une attaque extrêmement rare de la part d'une célébrité qui n'a pas manqué de révolter ou séduire les twittos.



En avril 2013, l'ex-jurée de Nouvelle Star qui aime commenter les émissions de télé, n'a pas apprécié la prestation d'une candidate de The Voice Belgique, Elia. Ni une, ni deux, Maurane la qualifie de "Vanessa Paradis de chez Zeman...". Interrogée par des internautes, elle s'est empressée de préciser sa pensée (et ce qu'est Zeman) : "Un magasin où tu peux trouver 10 paires de chaussettes à 2 euros ;-)"

"On se connaît ?"

Plus récemment, un échange ubuesque avec une internaute a aussi fait couler pas mal d'encre. Une jeune femme évoquant une amie qui partage avec la chanteuse le même prénom s'est retrouvée au cœur d'un bel imbroglio. "Si Maurane fête son anniversaire cette année, ça ira très loin niveau alcool", écrivait-elle. Maurane s'est naturellement sentie concernée et a demandé : "On se connaît ?"

#Maurane pour Twitter elle représentait avant tout le meilleur clash de 2017 ¿¿ pic.twitter.com/bdIuAaDvGI — Ricardo Do Rego¿ (@r_dorego) 8 mai 2018

Conversation entre Maurane et une internaute sur Twitter Crédit : Capture Twitter

Les fans de l'artiste sont naturellement montée au créneau pour faire taire la jeune fille jugée insolente. Le reste de Twitter consommait du popcorn à haute dose en observant le dialogue surréaliste.

Une pub Weight Watchers trop fréquente

Maurane était aussi égérie de la marque de diététique Weight Watchers pour laquelle elle avait réalisé une campagne de publicité. Une internautes et téléspectatrice en a eu assez de voir le spot et s'est empressée de tweeter : "Si toi aussi tu en as déjà marre d'entendre la pub de Weight Watchers & @Mauraneofficiel lève la main ! lol".



La star a vu rouge instantanément et a cru à une attaque personnel. Sa vengeance fut terrible : "Je comprends... En regardant votre photo de profil je me dis que la jalousie, c'est vraiment con", a lâché la chanteuse.

> Pub Weight Watchers avec Maurane "Le résultat est là, je me sens si bien !"

La téléspectatrice, qui est aussi blogueuse, a alors écrit un billet pour évoquer ce clash avec la chanteuse : "Mon problème n'est pas avec Maurane et son partenariat. Je trouve juste que certaines pubs tournent juste non stop et à la fin ça saoule. Ce que je n'aime pas du tout par contre c'est l'habitude qu'ont les femmes de s'attaquer sur leur physique (...). En voyant ma belle photo Twitter, Maurane a directement déduit que j'étais une grosse jalouse et complexée. Merci. Merci de m'avoir réduit à cela en quelques secondes".



Après ce conflit, Maurane a présenté ses excuses notamment dans une interview à la radio belge Vivacité. "Je suis dépassée par tout ça. C'est tombé sur Valérie (la blogueuse, ndlr) parce que c'était le 1.000ème tweet que je recevais sur cette publicité. Je me suis énervée gratuitement sur cette femme. Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. J'ai l'impression d'avoir commis un crime, d'être le diable (...). Mes dérapages c'est de la petite bière à côté de ce que d'autres balancent. Je suis trop impulsive et j'accorde trop d'importance aux tweets. Je ne suis pas en béton armé et les insultes me touchent. Je suis désolée si j'ai fait du mal à Valérie".



Et Maurane de conclure : "Sincèrement, ce spot m'emmerde autant que vous. Je le trouve ringard à souhait". Sensible et impulsive, Maurane savait aussi reconnaître ses torts quand ses émotions l'emportaient. Un trait de caractère qui la rendait humaine et accessible pour le public.