publié le 08/05/2018 à 17:28

Leur première rencontre est due au courage et à la ténacité de Maurane. À la fin d'un de ses concerts, Catherine Lara a vu débarquer sur scène une jeune femme encore inconnue du public. "Je rangeais mon violon et elle m'a dit qu'elle voulait me chanter une chanson (...) Elle s'est installée au piano et c'était juste Maurane quoi", se remémore-t-elle.



Catherine Lara évoque alors la "beauté de cette voix". "C'est l'une des plus belles voix de chanteuse au monde. Je ne connais rien de plus beau (...) C'est indescriptible. Elle avait une voix assez blanche. Très unique et extrêmement caractéristique", explique l'interprète de Nuit Magique, qui se dit aujourd'hui dévastée par la mort de Maurane, décédée subitement à l'âge de 57 ans.

Un instant inoubliable qui a surtout marqué le début d'une véritable histoire entre les deux artistes. "On a été unies pour le restant de nos jours. C'est quarante ans d'amitié, c'est une petite sœur de musique... On était si proches. Et musicalement et dans le rire". Avant d'enchaîner : "J'ai tellement ri avec Maurane. C'est une femme extrêmement drôle, capable d'être aussi drôle et aussi triste comme tous les gens qui sont à fleur de peau".