VIDÉO - Amir livre son single "États d'amour" et annonce du nouvel album

publié le 25/08/2017 à 12:34

Amir est de retour et il change de registre pour son nouveau single. Après son succès "made in Eurovision" et son titre positif J'ai cherché (et un "youhouhouhouhou" qui avait tendance à rester dans les esprits), le chanteur franco-libanais livre ses "États d'amour".





Amir aborde les difficultés de couple dans une chanson qui ne désarçonnera pas ses fans puisqu'il reprend le même rythme et style musical de ces précédents hits. "Si ton cœur détale, la rupture brutale, moi l'animal, j'retiens ma respiration", lance Amri dans un refrain énergique. Je compte à rebours, je guette ton retour dans tous mes états d'amour". Ce titre raconte les émotions qui traverse le cœur d'un homme face à une rupture imminente.

Sur Facebook, Amir s'est dit "ému et fier" de présenter le premier single de son nouvel album. Pour l'heure ses fans semblent conquis. Son album est attendu au courant de l'automne 2017.