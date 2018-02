publié le 03/02/2018 à 16:05

Un show exceptionnel se prépare pour le Super Bowl. À l'occasion de la grande finale de la NFL, le championnat de football américain qui aura lieu à Minneapolis, deux prestations sont prévues. Un premier artiste chantera l'hymne national avant le début du match, tandis que le second fera le show pendant une dizaine de minutes à la mi-temps.



Pour cette 52ème édition, c'est la chanteuse Pink qui aura l'honneur d'interpréter l'hymne américain avant la rencontre. Depuis l'U.S. Bank Stadium de Minneapolis, elle reprendra le Star Spangled Banner devant des millions d'américains.

L'artiste de 38 ans succède à Luke Bryan, un chanteur de country qui a entonné l'hymne national en ouverture de l'édition précédente. Avant Pink, d'autres stars ont eu le privilège d'interpréter "la Bannière étoilée" au Super Bowl comme Whitney Houston, Beyoncé ou encore Lady Gaga.

Justin Timberlake de retour depuis le "Nipplegate"

Mais le moment le plus attendu est le show de la mi-temps. Une performance musicale qui réserve chaque année son lot de surprises. Cette année, c'est Justin Timberlake qui aura la lourde tâche d'assurer le spectacle. Sa prestation sera diffusée en différée à la télévision depuis le scandale du "Nipplegate" en 2004. Pendant le concert, il avait accidentellement exposé le sein de Janet Jackson.



Justin Timberlake a dévoilé jeudi 1er février quelques détails sur le show qu'il prépare lors d'une conférence de presse. Nerveux de chanter "devant 130 millions de personnes", l'artiste a confié aux journalistes : "J’avais des tonnes d’idées pour les invités spéciaux. Las Vegas prend même les paris là-dessus". De son ancien boysband NSYNC à son ami rappeur Jay-Z, en passant par Chris Stapleton, voire même Janet Jackson, l'artiste de 37 ans a finalement choisi The Tennessee Kids pour l'accompagner sur scène.



Lors du show, il interprétera ses plus grands tubes et présentera aussi son nouvel album Man Of the Woods. Une performance qui risque d'enflammer le stade de Minneapolis. "J’espère que tout le monde va danser. C’est la meilleure chose à faire pour exprimer sa joie", a-t-il déclaré.