Florent Pagny et Justin Timberlake dans le Stop ou Encore du 4 février 2018

Ce matin dans Stop ou Encore, découvrez le tout nouveau titre de Florent Pagny "Immense" 2ème extrait de son dernier album "Le présent d'abord". Actuellement en tournée à travers la France, il finira par l'AccorHotels Arena de Paris le 5 mars 2018 !



De la nouveauté ce matin votre Stop ou Encore avec Justin Timberlake! Ecoutez son nouveau duo avec Chris Stapleton "Say something", extrait de son tout nouvel album "Man of the Woods". Justin Timberlake se produira ce soir sur la plus grande scène du monde lors du Super Bowl!



Ce matin votre Stop ou Encore le premier extrait de du dernier album de Roch Voisine "Devant nous", sorti l'année dernière. Votez pour le titre "Tout me ramène à toi" de 2017. Roch Voisine poursuit actuellement sa tournée à travers la France.



En votant ce matin, Stop ou Encore pour les artistes programmés, remportez vos places pour assister à l'un des concerts en France du Crazy World Tour de Scorpions!





Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".