publié le 22/06/2017 à 09:47

Purple Rain est un disque incontestable, mêlant soul, pop, rock et débuts de l'électro. À l'origine, c'est un film, une autobiographie romancée dont Prince est la star et dont il écrit la bande originale. Au bout du compte, le film n'était pas une réussite, mais la musique était et reste puissante.



C’est un album festif et douloureux, chaste et romantique, avec une dimension mystique. Avec ce disque, Prince a fait sa révolution : il voulait toucher le public blanc sans perdre ses fans de la première heure. Mission accomplie, avec 22 millions d'exemplaires vendus dans le monde Purple Rain a pris la suite du Thriller de Michael Jackson et a fait de Prince une star mondiale



Et dans la version rééditée de Purple Rain, qui sort le 23 juin sous la forme d'un triple album, on trouve l'album classique qui fête ses 33 ans, des singles déjà connus, et des inédits. Il faut être honnête, ce sont surtout des versions inédites, qui vont ravir les fans, 12 morceaux, parfois des maquettes, pas tous envisagés pour l'album Purple Rain, mais enregistrés entre 1983 et 1984.



Un morceau de piano par exemple composé par Prince et son père, qu'on découvre en version longue alors qu'on en entend qu'une minute dans le film Purple Rain. Un autre inédit est la version studio d'un morceau que Prince a joué sur scène, il l'avait rejoué en 2014, Electric Intercourse.