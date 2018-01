et Marie Zafimehy

publié le 08/01/2018 à 08:46

Une fille "heureuse, joyeuse, gaie, pleine d'humour". C'est ainsi que Christine Haas décrit France Gall, décédée dimanche 7 janvier. Amie intime de la chanteuse, l'astrologue de RTL s'est confiée sur sa relation avec celle qu'elle appelait "Babou".



"France Gall a aimé la vie plus que tout, elle aimait la bonne chair, cuisiner, la beauté sous toutes ses formes", explique Christine Haas. Des appartements ravissants, des tables magnifiques... l'astrologue décrit une femme chaleureuse, qui aimait partager et recevoir. "Elle traitait bien les gens et ses invités".

"Très drôle", France Gall "rigolait tout le temps". "Quand on la faisait rire, c'était une cascade de fraîcheur, elle adorait rire", raconte l'astrologue. Et ce, malgré les décès de ses amis et amants. "Elle arrivait à faire de l’humour sur des choses qui font beaucoup de peine", conclut Christine Haas.