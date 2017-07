Les Rolling Stones préparent un nouvel album accompagné d’un livre

publié le 07/07/2017 à 11:39

55 ans après leur début, les Rolling Stones ne semblent pas près de raccrocher. Six mois après la sortie d’un nouvel album, Mick Jagger, Keith RIchard et consorts s’apprêtent à remonter sur scène à l’automne pour une tournée dans une douzaine de villes européennes. Mais le plus grand groupe de rock de l’histoire est-il pris de nostalgie ? Non contents d’avoir renoué avec un blues qui avait bercé la jeunesse du groupe dans Blue & Lonsome, les papys-rockeurs ont annoncé la sortie d’un nouvel album et d’un livre le 8 septembre prochain.



L'album et l’ouvrage à paraître, intitulés The Rolling Stones : On Air in the Sixties, contiendront des documents inédits sur les passages des Stones à la BBC, mais également dans les radios et télévisions privées, pendant les années 60, rapporte le site britannique NME. "Ces nouvelles publications offriront un aperçu et de nouvelles perspectives sur l’histoire du plus grand groupe de rock au monde", annonce la production des Rolling Stones.

Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood et Charlie Watts inaugureront également à l’automne la nouvelle salle U-Arena, située à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, au pied de l'arche de la Défense.Les légendes du rock se produiront les 19, 22 et 25 octobre dans cette salle qui peut accueillir 40.000 spectateurs.