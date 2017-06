publié le 14/06/2017 à 16:19

C'est une icône des seventies qui vient de disparaître. Anita Pallenberg, égérie, mannequin, comédienne, surnommée la Sixième Stones pour ses amours tumultueux avec Brian Jones, Keith Richards et Mick Jagger des Rolling Stones, est décédée le 13 juin à 73 ans, de cause encore inconnue.



Son amie l'actrice Stella Schnabel, fille du peintre Julian Schnabel lui a rendu hommage sur son compte Instagram. "Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi", a écrit l'actrice sur le réseau social avec un portrait d'Anita Pallenberg.

Avant de devenir une plus célèbres muses des Rolling Stones, Anita Pallenberg a démarré sa carrière dans le mannequinat entre l'Italie, la France et New York. Dans la Grosse Pomme, elle fréquente tous les clubs à la mode dont la Factory d'Andy Warhol avec les artistes en vogue de l'époque comme les Velvet Undergroud.

Du cinéma aux Rolling Stones

En 1965 elle rencontre Brian Johnson, guitariste des Stones avec qui elle a une histoire passionnelle. Mais, devenu violent, Anita Pallenberg le quitte en 1967 pour Keith Richards. C'est aussi à cette époque que la jeune femme commence sa carrière au cinéma dans Vivre à tout prix de Volker Schlöndorff. Elle partage un an plus tard l'affiche avec Jane Fonda et John Philippe Law dans Barbarella de Roger Vadim.

Keith Richards et Anita Pallemberg est sans conteste le couple le plus branché de Londres des 70's. Son influence dans le groupe est aussi indéniable : elle donne son avis sur les chansons et partage la drogue des artistes. Mais en 1968, leur histoire est entachée : Anita aurait trompé Keith sur le tournage de Performance avec Mick Jagger. Si elle a toujours nié cette liaison, Keith Richards a confié sa blessure et parlé de cette "trahison" dans on autobiographie Life et un entretien avec Paris Match.



Le couple se sépare finalement en 1980 après la mort de leur dernier fils Tara, âgé de quelques mois. Ils sont aussi les parents de Marlon (46 ans) et Angela (44 ans). Anita continue son combat contre la drogue à l'abri des paparazzis et défile à Londres en 2016 pour le styliste Pam Hogg. En France, Carla Bruni lui a rendu hommage en 2013 avec le titre Chez Ketih et Anita.

> Carla Bruni - Chez Keith Et Anita