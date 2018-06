publié le 29/06/2018 à 11:06

Un retour sur scène après dix ans d'absence. MC Solaar donnera samedi 30 juin son premier concert depuis sa dernière tournée pour l'album Chapitre 7 en 2008. Si le rappeur s'est fait plus discret sur scène, on peut l'apercevoir dans la troupe des Enfoirés ou reprendre Caroline en duo avec Vianney sur quelques dates ces derniers mois.



Claude MC Solaar va donc retrouver son public (ou presque) puisqu'il démarre son Géopoétique Tour par des festivals. Il se produira ce week-end au Festival Natural Games à Millau dans l'Aveyron. "Ce que j'aime dans les festivals, c'est qu'on vient pour voir des groupes, on se balade, on est libres", explique l'artiste. "C'est croiser des artistes qu'on n'a pas l'occasion de voir, puis aller voir des concerts".

Un come-back réussi qu'a opéré MC Solaar cette saison car son huitième album paru en novembre 2017 a séduit plus de 150.000 acheteurs. En février dernier, l'opus a été sacré "Albums de chansons" aux Victoires de la musique. Une récompense qui vient saluer 27 ans de carrière et une plume d'exception.

MC Solaar démarre sa tournée demain et attaque les Zéniths partout en France dès le 3 novembre où il fera escale le 22 novembre prochain à Paris Bercy.