publié le 12/04/2018 à 18:40

Très discret depuis son départ des Enfoirés en 2016, Jean-Jacques Goldman était présent aux obsèques Véronique Colucci, ce jeudi 12 avril. L'ex-femme de Coluche et administratrice des Restos du Cœur, décédée le 6 avril des suites d'un cancer, a été inhumée au cimetière de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.



De nombreux membres des Enfoirés sont aussi venus lui rendre un dernier hommage : Béna­bar, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Josiane Balasko, Pierre Palmade, Michèle Laroque, Jean-Baptiste Maunier ou encore Jean-Louis Aubert.

Avec Jean-Jacques Goldman, Véronique Colucci avait lancé en 1989 la toute première tournée des Enfoirés. Le chanteur, dont l'absence avait été remarquée aux funérailles de Johnny Hallyday, est ainsi rentré de Londres pour assister à la mise en terre. Selon Le Parisien, il aurait même chanté a cappella le dernier couplet de l'hymne des Restos du Cœur. Et son fameux refrain "Aujourd'hui, on n'a plus le droit, n'y d'avoir faim, n'y d'avoir froid"...

