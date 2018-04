et Thibaut Deleaz

publié le 06/04/2018 à 07:28

350 millions d'euros pour un mal qui touche près de 700.000 Français. Le premier ministre Édouard Philippe dévoile vendredi 6 avril son "plan autisme". Une grande partie de la somme qui y sera allouée va servir au dépistage.



Près d'un enfant autiste sur deux est diagnostiqué entre 6 et 16 ans en France, beaucoup trop tard. Un diagnostic que les familles mettent en moyenne un an et demi à obtenir. Intervenir précocement est donc une des priorités.

Le "plan autisme" du gouvernement permettra de mieux former les professionnels de la petite enfance. On va sensibiliser médecins et pédiatres aux premiers signaux d'alerte. Ils pourront s'appuyer sur les questionnaires du nouveau carnet de sante.

Une structure chargée d'organiser très rapidement des rendez-vous avec des spécialistes, psychomotriciens, ergothérapeutes et psychologues sans attendre le diagnostic va être créée dans chaque département. Des frais jusqu'à présent à la charge des familles, qui seront entièrement remboursés par l'Assurance maladie dès 2019.