publié le 06/04/2018 à 12:50

"Tombé du ciel à travers les nuages / Quel heureux présage / Pour un aiguilleur du ciel"... Voilà les paroles que beaucoup de Français vont chantonner ce 6 avril 2018 en apprenant la disparition du chanteur Jacques Higelin. Poète survolté, généreux, engagé, Jacques Higelin aura été l'auteur de nombreuses chansons dont ce tube très populaire de 1988 mais aussi d'autres titres tels que Pars ou Champagne.



Il a débuté sa carrière artistique au théâtre au début des années 60, avant de rencontrer les musiciens Areski et Brigitte Fontaine, avec lesquels il incarna un renouveau de la chanson française au milieu des années soixante. Ensemble il réalise un duo Cet enfant que je t'avais fait en 1967. Higelin est l'auteur du texte et chantera ce tendre dialogue de sourds que les cinéphiles retrouvent dans le film Les Encerclés. Tous deux la reprendront sur scène en 1988 puis Jacques Higelin la chantera avec Camille en 2014 aux Francofolies.

"Pars, surtout ne te retourne pas...", chante-t-il en 1978. Avec cette chanson d'adieu, il signe son premier vrai tube avec un texte, une fois n'est pas coutume, très court. Avec le poétique et glam-rock Champagne (1979), Higelin est au sommet de son art. Je ne peux plus dire je t'aime (1979) est l'une de ses plus belles ballades qu'il reprendra en duo avec Isabelle Adjani et Patrick Bruel. Ce dernier, inspiré par un concert d'Higelin en 1987, écrira Casser la voix en pensant à lui.

Son tube incontesté est Tombé du ciel (1988). Une chanson qui signe un retour après deux ans à être tourmenté par l'envie d'arrêter la musique. L'album du retour, produit par Jacno, est un nouveau succès, porté par l'enchanteur "Tombé du ciel" qui a tout d'un hommage à Charles Trenet, son idole. Passant de la poésie au rock avec la même aisance, il avait célébré en octobre 2016 ses cinquante ans de carrière avec Higelin 75, son dernier album en date.