publié le 18/07/2017 à 17:54

L'ascension continue. Le clip Despacito est classé 4e vidéo la plus vue de YouTube le mardi 18 juillet 2017. La vidéo de 4 minutes 42 secondes a été vue 2,6 milliards de fois, soit l'équivalent de 16.200 ans. En 5e position, on retrouve le titre Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. Le clip, qui dure 4 minutes et 31 secondes, a été visionné 2,3 milliards de fois, soit 15.200 ans de visionnage !



Sur le podium, la 3ème position est occupée par Justin Bieber avec le morceau Sorry, qui affiche 2,65 milliards de vues sur YouTube. Avec une durée de seulement 3 minutes 25 secondes, cela équivaut à 12.500 ans de lecture. Le célèbre Gangnam Style du sud-coréen Psy se tient en seconde place avec 2,9 milliards de vues pour un clip de 4 minutes et 12 secondes, soit un équivalent record de 23.200 ans de visionnage.

La palme du clip le plus vu revient à Wiz Khalifa et Charlie Puth avec leur morceau See You Again qui a été vu 2,9 milliards de fois... soit 22.000 ans de lecture.